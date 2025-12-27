Бывший Чрезвычайный и полномочный посол России Пётр Стегний скончался на 81‑м году жизни. Об этом агентству РИА Новости сообщил заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня» Александр Яковенко.

Яковенко охарактеризовал Стегния как выдающегося советского и российского дипломата, специалиста по Ближнему Востоку. В разные годы тот возглавлял российские дипломатические представительства в Кувейте, Турции и Израиле.

Собеседник агентства подчеркнул, что Стегний внёс заметный вклад в историческую науку: занимался изучением истории дипломатии и международных отношений, опубликовал ряд трудов о малоизученных аспектах внешней политики.

Кроме того, государственная значимость дипломатической работы Стегния была официально признана на уровне страны.

