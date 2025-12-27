Путину доложили об освобождении Гуляйполя и Димитрова

Президент России Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управление Обьединенной группировки войск в зоне СВО.

Опубликована видеозапись доклада Герасимова Путину о взятии Северска в ДНР

Российский лидер заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова.

В Кремле заявили, что Путину доложено об освобождении Димитрова в ДНР и города Гуляйполе в Запорожской области.

Ранее Путин поблагодарил российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении города Северска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
