Путину доложили об освобождении Гуляйполя и Димитрова
27 декабря 202520:23
Президент России Владимир Путин провел совещание в одном из пунктов управление Обьединенной группировки войск в зоне СВО.
Российский лидер заслушал доклад начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Валерия Герасимова.
В Кремле заявили, что Путину доложено об освобождении Димитрова в ДНР и города Гуляйполе в Запорожской области.
Ранее Путин поблагодарил российских военнослужащих, принимавших участие в освобождении города Северска, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
