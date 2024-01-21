Смертельный полет. Россияне на разбившемся самолете планировали вернуться в РФ на лечение

Самолет перевозил супругов Анатолия и Анну Евсюковых из Волгодонска, где Анатолий являлся основателем местных рынков. Евсюковы с сыном Виталием отправились на отдых в Таиланд 15 декабря 2023 года и собирались вернуться в Россию 9 января. Вылет пришлось отложить из-за болезни Анны, врачи подозревали аллергию, передает Telegram-канал «112».



Женщину лечили в клинике в Патайе, но это не дало результатов, у Анны начали отказывать внутренние органы. Врачи перевели ее на ИВЛ. Анатолий принял решение вернуться в Россию..

В маленький самолет Falcon 10 сына Евсюковых Виталия не взяли – в салон мог поместиться только один сопровождающий.

Отец пилота Дмитрия Белякова частного бизнес-джета рассказал «Известиям», что наблюдал за полетом сына через сайт Flightradar.

«Я следил по Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс», — сказал мужчина.

Самолету Falcon 10, на котором летели российские граждане, могло не хватить топлива из-за сильного встречного ветра. При таких условиях полета у воздушного судна вырос расход топлива, передает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах РФ.