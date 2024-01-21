Смертельный полет. Россияне на разбившемся самолете планировали вернуться в РФ на лечение

Российская семья погибла в самолете Falcon 10 при возвращении из Таиланда в Россию.



Уголовное дело в связи с крушением самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту открыл Следственный комитет (СК) РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным Росавиации, бизнес-джет Falcon 10 (регистрационный номер RA-09011; серийный - 128) выпущен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году. Самолетом владеют ООО «Атлетик Групп» и частное лицо, отмечает «Интерфакс».

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту: Гая (Индия) - Ташкент (Узбекистан) - Жуковский (Россия). Воздушное судно вылетело из аэропорта Утапао (Таиланд) в Гаю для дозаправки, сообщил ТАСС источник, близкий к Министерству гражданской авиации Индии.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»)», — сообщается в Telegram-канале.

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Самолет перевозил супругов Анатолия и Анну Евсюковых из Волгодонска, где Анатолий являлся основателем местных рынков. Евсюковы с сыном Виталием отправились на отдых в Таиланд 15 декабря 2023 года и собирались вернуться в Россию 9 января. Вылет пришлось отложить из-за болезни Анны, врачи подозревали аллергию, передает Telegram-канал «112».

Женщину лечили в клинике в Патайе, но это не дало результатов, у Анны начали отказывать внутренние органы. Врачи перевели ее на ИВЛ. Анатолий принял решение вернуться в Россию..

В маленький самолет Falcon 10 сына Евсюковых Виталия не взяли – в салон мог поместиться только один сопровождающий.

Отец пилота Дмитрия Белякова частного бизнес-джета рассказал «Известиям», что наблюдал за полетом сына через сайт Flightradar.

«Я следил по Flightradar, они летели в Таиланд. Обычный санитарный рейс», — сказал мужчина.

Самолету Falcon 10, на котором летели российские граждане, могло не хватить топлива из-за сильного встречного ветра. При таких условиях полета у воздушного судна вырос расход топлива, передает РИА Новости со ссылкой на источник в авиакругах РФ.

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«Предварительно, версия такая - по метеоданным был сильный встречный ветер, могла быть ошибка расчета топлива. Сначала отказал один двигатель, потом второй», - заявил собеседник агентства.

Росавиация взаимодействует с авиационными властями Афганистана и Таджикистана.

Российское посольство также держит связь с афганскими властями, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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По данным Khaama Press, представитель движения «Талибан» (запрещено в РФ), находящегося у власти в Афганистане, сообщил, что в Бадахшан, где разбился самолет, направлена следственная группа.

Ранее учебный самолет Piper PA-28 потерпел крушение в провинции Альборз на севере Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу Иранского общества Красного Полумесяца в провинции Мохаммада Бакер Халафи.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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