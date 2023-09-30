В Казахстане разбился легкомоторный самолет

«30 сентября при совершении учебно-тренировочного полета самолет UP-LA286 типа P2002 на площадке Балапан в Карагандинской области после взлета не вышел на связь», — указали в ведомстве.

В ходе поисков был найден разрушенный самолет и двое погибших. Позже в комитете гражданской авиации уточнили, что воздушное судно потерпело крушение в 08:44 (05:44 мск) в 5 километрах от села Доскей.

По факту ЧП проводится расследование.

Ранее самолет разбился при попытке зайти на посадку в аэропорту города Гао в Мали, по некоторым данным, судно принадлежало ВВС страны, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

