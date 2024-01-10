Два человека погибли при крушении учебного самолета в Иране
Учебный самолет Piper PA-28 потерпел крушение в провинции Альборз на севере Ирана. Об этом сообщает агентство IRNA со ссылкой на главу Иранского общества Красного Полумесяца в провинции Мохаммада Бакер Халафи.
Воздушное судно пропало с радаров во вторник. На борту находились два члена экипажа, оба погибли.
«При помощи поискового вертолета и усилий девяти поисково-спасательных групп тела ... были обнаружены в районе Сефидарак недалеко от деревни Вашкин», — указал Халафи.
Ранее стратегический бомбардировщик США B-1B Lancer разбился во время посадки после тренировочного полета на авиабазе Элсуорт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru