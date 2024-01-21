Пропавший в Афганистане самолёт направлялся в Москву через Ташкент

Воздушное судно выполняло чартерный санитарный рейс по маршруту Гая — Ташкент — Жуковский, отмечается в сообщении.



В воздушном пространстве Афганистана на границе с Таджикистаном пилот перестал выходить на связь, самолет пропал с радаров, сообщает RT.

По данным Росавиации, самолет был зарегистрирован в государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства..

Уточняется, что на Falcon 10 находились, по предварительной информации, четыре члена экипажа и два пассажира.

Ранее спасатели нашли пропавший на Чукотке самолет Ан-2, все находившиеся на борту живы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Владимир Кузнецов.





