В США самолет потерял часть фюзеляжа и иллюминатор во время полета
Пассажирский самолет в США во время полета потерял часть фюзеляжа вместе с иллюминатором. Об этом сообщает AP.
По данным портала, воздушное судно компании Alaska Airlines совершало рейс из Портленда в Онтарио. На высоте около 5 тысяч метров рядом с пассажирскими сиденьями образовалась большая дыра. Самолет вернулся в аэропорт вылета.
Отмечается, что на борту находились 174 пассажира, а также шесть членов экипажа, данных о пострадавших не поступало. Авиакомпания начала расследование ЧП.
Ранее в американском штате Южная Дакота разбился стратегический бомбардировщик ВВС B-1B Lancer, который совершал посадку на авиабазе Элсуорт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru