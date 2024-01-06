В США самолет потерял часть фюзеляжа и иллюминатор во время полета

По данным портала, воздушное судно компании Alaska Airlines совершало рейс из Портленда в Онтарио. На высоте около 5 тысяч метров рядом с пассажирскими сиденьями образовалась большая дыра. Самолет вернулся в аэропорт вылета.

Отмечается, что на борту находились 174 пассажира, а также шесть членов экипажа, данных о пострадавших не поступало. Авиакомпания начала расследование ЧП.

Ранее в американском штате Южная Дакота разбился стратегический бомбардировщик ВВС B-1B Lancer, который совершал посадку на авиабазе Элсуорт, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

