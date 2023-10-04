Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в США

В сообщении говорится, что в результате крушения погибли два человека, ещё один пассажир был госпитализирован с тяжёлыми травмами.

Отмечается, что большая часть самолёта оказалась внутри дома, находящиеся в жилище лица не пострадали.

Ранее легкомоторный самолет разбился в Карагандинской области Казахстана, экипаж погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».