Два человека погибли при падении самолета на жилой дом в США
4 октября 202315:16
Небольшой самолёт врезался в крышу жилого дома, инцидент произошёл 3 октбяря в городе Ньюберг (штат Орегон, США), сообщает пресс-служба местной службы спасения.
В сообщении говорится, что в результате крушения погибли два человека, ещё один пассажир был госпитализирован с тяжёлыми травмами.
Отмечается, что большая часть самолёта оказалась внутри дома, находящиеся в жилище лица не пострадали.
Ранее легкомоторный самолет разбился в Карагандинской области Казахстана, экипаж погиб, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru