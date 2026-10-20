Журналист из США Хелали стал бойцом спецназа «Ахмат»
Американский журналист Кристофер Хелали заключил контракт с российской армией и присоединился к спецназу «Ахмат». Об этом сообщил командир отряда, замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апти Алаудинов в своем канале на платформе «Макс».
«Бывший американский морпех Кристофер с позывным «Вермонт» успешно завершил курс подготовки и заключил военный контракт», - написал Алаудинов.
Он добавил, что экс-морпех присоединился к «непобедимым Вооруженным силам РФ».
Ранее Кристофер Хелали подал документы для получения российского гражданства.
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