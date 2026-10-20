Россияне разных возрастов снова пойдут на «Гарри Поттера» в кино, потому что это история про разные периоды жизни главных героев, которые росли вместе со зрителем, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.

«Надо понимать, что история Гарри Поттера – это когда книга и герой растут параллельно, каждая следующая книга описывает новый возраст героя со всеми его проблемами и вызовами. Конечно, «Гарри Поттер» в повторном прокате порвет просто кассу, потому что это разные возраста зрителей. Детей помладше прикалывает Хогвартс, подростков – более старшие периоды главных героев. Зрители росли параллельно, поэтому все пойдут в кино смотреть», - отметил он.

Культовые фильмы прошлого возвращаются на большие экраны и вновь собирают зрителей в кинотеатрах. Россияне массово идут на повторные показы «Сумерек» и «Гарри Поттера», пересматривают знакомые истории, вспоминают любимых героев и переживают эмоции, с которыми у многих связаны школьные годы и юность. Ностальгия превращается в настоящий тренд, а старые хиты начинают конкурировать с новинками кинопроката.

Особенно показательно возвращение саги «Сумерки». По данным отраслевых источников, за первые две недели повторного проката в сентябре 2026 года фильм собрал около 334 млн рублей, став самым кассовым фильмом месяца в России. По состоянию на 11 октября общие сборы первой части превысили 415 млн рублей, а число зрителей приблизилось к 767 тысячам. В сентябре картину посмотрели почти 616 тысяч человек. Это один из самых заметных успехов повторного кинопроката за последние годы.

