СМИ: Собчак успела уехать из России до задержания
Журналистка Ксения Собчак покинула Россию в ночь с 25 на 26 октября, въехав через Белоруссию в Литву, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Собеседник агентства отметил, что у оперативников было на руках постановление следователя о задержании телеведущей, однако ей удалось скрыться.
«Она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», - уточнил источник.
Ранее в СМИ появилась информация о задержании коммерческого директора медиа-холдинга Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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