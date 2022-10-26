СМИ: Собчак успела уехать из России до задержания

Собеседник агентства отметил, что у оперативников было на руках постановление следователя о задержании телеведущей, однако ей удалось скрыться.

«Она вчера купила авиабилеты через интернет в Дубай, сегодня - в Турцию. Это она сделала, чтобы запутать оперативников. В итоге же она въехала в Литву через Белоруссию», - уточнил источник.

Ранее в СМИ появилась информация о задержании коммерческого директора медиа-холдинга Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кирилла Суханова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».