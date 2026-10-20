Медведев: Россия и США были и останутся системными противниками

Россия и США остаются системными противниками, считает зампредседателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Об этом он написал на платформе «Макс».

Политик прокомментировал решение президента США Дональда Трампа отказаться от мер, предусмотренных законом об «адских санкциях» против России и Ирана. Медведев обратил внимание, что Вашингтон и Москва ведут переговоры по Украине, и сейчас глава Белого дома не собирается вводить рестрикции, «чтобы не подорвать шансы на успех». Однако, по словам зампреда Совбеза, это не меняет того, что «русофобский» закон рассчитан на десятилетия, «наши внуки будут жить в условиях его применения», отмечает RT. По мнению политика, приостановка некоторых пунктов документа может стать «пролонгированным набором попыток шантажа и расторговки» с РФ.

«Отношения между Россией и США в очередной раз испорчены на десятилетия вперед. Мы были, есть и останемся системными противниками», - подчеркнул Медведев.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что контакты Москвы и Вашингтона по теме нормализации двусторонних отношений продвигаются «в час по чайной ложке».

