Китайская литература еще пять тысяч лет назад превосходила по смыслу европейские книги, рассказал НСН российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский.



Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой о рассмотрении взаимного расширения списков российских и китайских произведений, включаемых в государственные программы общего образования, сообщает ТАСС. Виногродский поддержал эту идею.