«В школьную программу!»: Писатель назвал лучшие китайские книги для детей
В школьную программу стоит включить минимум трех авторов и четыре классических романа из Китая, заявил НСН Бронислав Виногродский.
Китайская литература еще пять тысяч лет назад превосходила по смыслу европейские книги, рассказал НСН российский китаевед, переводчик основополагающих китайских текстов, писатель Бронислав Виногродский.
Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с инициативой о рассмотрении взаимного расширения списков российских и китайских произведений, включаемых в государственные программы общего образования, сообщает ТАСС. Виногродский поддержал эту идею.
«Уже пять тысяч лет назад в Китае писали такие вещи, которые сразу перекрывают всю Европу. В школьную программу я бы однозначно включил средневековые повести Фэн Мэнлуна и Лин Мэнчу, четыре великих китайских классических романа (“Речные заводи”, “Сон в красном тереме”, “Путешествие на запад” и “Троецарствие”). Потом обязательно произведения Пу Сунлина и национальную поэзию. Это базовые вещи. Главная ценность, которую можно подчеркнуть из китайской литературы, это, конечно, фундаментальность и историчность. Одна из самых мощных черт китайского сознания — это историчность их общественного сознания. Они очень хорошо помнят, как нужно хранить свое прошлое. Также можно лучше узнать эту культуру», — отметил он.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин объяснил НСН, какие уроки в школах могут быть урезаны.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В России в 2026 году не допустил 20 нападений на объекты образования
- «Где нашли Янковского?»: В России призвали снимать кино в регионах
- «Снимают для себя»: Кинотеатры раскрыли, чего не хватает российским фильмам
- Матвиенко: У ЕС нет морального права участвовать в переговорах по Украине
- ВС России освободили Тимошевку в Запорожской области
- «Битва моторов»: Кинокритик назвал бессмысленным противостояние с Голливудом
- В Казахстане прекратили уголовное дело против рэпера Navai
- Не только «Сумерки»: В России призвали урегулировать показ голливудских фильмов
- Журналист из США Хелали стал бойцом спецназа «Ахмат»
- Мишустин: Товарооборот России и ШОС с начала года увеличился на 18%