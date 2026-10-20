Футбольные сборные России и Узбекистана проведут товарищеский матч в Ташкенте
20 октября 202611:16
Юлия Савченко
Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Узбекистана в Ташкенте. Об этом сообщил Российский футбольный союз.
Игра пройдет 12 ноября.
Как отметили в РФС, национальные команды РФ и Узбекистана встретятся на поле во второй раз.
«Первый матч состоялся 20 ноября 2022 года в Ташкенте и завершился со счетом 0:0», - напомнили в союзе.
Ранее сборная России провела товарищеский матч со сборной Нигерии, игра завершилась ничьей 3:3, напоминает «Радиоточка НСН».
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