Футбольные сборные России и Узбекистана проведут товарищеский матч в Ташкенте

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с командой Узбекистана в Ташкенте. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

Сборная России осталась на 35-м месте в обновленном рейтинге ФИФА

Игра пройдет 12 ноября.

Как отметили в РФС, национальные команды РФ и Узбекистана встретятся на поле во второй раз.

«Первый матч состоялся 20 ноября 2022 года в Ташкенте и завершился со счетом 0:0», - напомнили в союзе.

Ранее сборная России провела товарищеский матч со сборной Нигерии, игра завершилась ничьей 3:3, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:УзбекистанФутболСборная России По Футболу

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