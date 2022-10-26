СМИ: Собчак стала подозреваемой по делу о вымогательстве у Ростеха

Телеведущая Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

СМИ сообщили об обысках у Собчак по делу ее коммерческого директора

Собеседник агентства рассказал, что журналистка подозревается «в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере», а потерпевшим по делу проходит «должностное лицо госкорпорации «Ростех».

По данной статье телеведущей грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее источник ТАСС заявил, что у оперативников было на руках постановление следователя о задержании Собчак, однако она успела покинуть Россию, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:РостехУголовное ДелоКсения Собчак
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