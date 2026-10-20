СМИ: Рэпера Navai отпустили под залог из казахстанского СИЗО
Рэпера Navai (Наваи Бакирова) отпустили под залог из СИЗО в Казахстане после задержания по подозрению в покушении на контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Исполнитель находился в СИЗО № 13 в Таразе. Артиста привезли на заседание суда, который принял решение выпустить рэпера из изолятора.
«Наваи не признал свою вину в контрабанде наркотиков», - отмечает SHOT.
По данным СМИ, музыкант уже вылетел в Россию.
Ранее адвокат Navai Рена Керимова навестила рэпера в СИЗО, по ее словам, музыкант был «готов ко всему», но надеялся на лучший исход.
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