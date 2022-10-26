Адвокат: экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве
Адвокат Гаджи Алиев, представляющий интересы бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, заявил, что его клиенту предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщает ТАСС.
«Моему подзащитному предъявлено обвинение статье «вымогательство в особо крупном размере». Романовский вину в инкриминируемом ему преступлении не признает», - сказал юрист.
Ранее Романовский был задержан в Москве вместе с коммерческим директором медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кириллом Сухановым, сообщает RT.
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