Адвокат: экс-главреда Tatler Романовского обвинили в вымогательстве

Адвокат Гаджи Алиев, представляющий интересы бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, заявил, что его клиенту предъявлено обвинение в вымогательстве, сообщает ТАСС.

СМИ сообщили об обысках у Собчак по делу ее коммерческого директора

«Моему подзащитному предъявлено обвинение статье «вымогательство в особо крупном размере». Романовский вину в инкриминируемом ему преступлении не признает», - сказал юрист.

Ранее Романовский был задержан в Москве вместе с коммерческим директором медиахолдинга журналистки Ксении Собчак «Oсторожно Media» Кириллом Сухановым, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Уголовное ДелоОбвинениеЗадержание
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