Законодательство Германии не позволит BMW выгнать своих рабочих на улицу. Компании придется отказаться от инвестиций и развития и выплатить огромные компенсации, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.



Внутренний портал BMW рухнул из-за заявок на увольнение и получение выплат. Компания предложила сотрудникам добровольно уйти с компенсацией, которая в отдельных случаях может превышать €650 тысяч. Это инструмент программы по сокращение штата до восьми тысяч рабочих мест по всему миру, на которую в этом году выделили €1 миллиард. Размер выплаты зависит от зарплаты сотрудника, его возраста и стажа. BMW не ожидала наплыва такого количества желающий, из-за чего внутренний сервис временно перестал работать, а прием новых заявок пришлось приостановить, сообщили в Bild. Рар уверен, что всем заплатят.