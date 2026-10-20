Не выгонят на улицу? Как BMW уволит своих сотрудников
Немецкие автомобильные концерны испытывают сильнейшие проблемы, заявил НСН Александр Рар.
Законодательство Германии не позволит BMW выгнать своих рабочих на улицу. Компании придется отказаться от инвестиций и развития и выплатить огромные компенсации, рассказал НСН немецкий политолог Александр Рар.
Внутренний портал BMW рухнул из-за заявок на увольнение и получение выплат. Компания предложила сотрудникам добровольно уйти с компенсацией, которая в отдельных случаях может превышать €650 тысяч. Это инструмент программы по сокращение штата до восьми тысяч рабочих мест по всему миру, на которую в этом году выделили €1 миллиард. Размер выплаты зависит от зарплаты сотрудника, его возраста и стажа. BMW не ожидала наплыва такого количества желающий, из-за чего внутренний сервис временно перестал работать, а прием новых заявок пришлось приостановить, сообщили в Bild. Рар уверен, что всем заплатят.
«Вопрос касается всей немецкой экономики: у BMW и Volkswagen похожие экзистенциальные проблемы. Обе компании теряют деньги, но не могут просто так закрыть крупный завод и выгнать на улицу людей, которые там работали. Придется платить огромные компенсации, так как в Германии самые сильные профсоюзы в Европе. Корпорации придется заплатить, потому что такие законы. Им остается только быстрее закрывать и останавливать производство. BMW будет тратить деньги не на новые локации или инвестиции, а на выплаты рабочим. Еще больше придется заплатить высшему руководству: при зарплате в 2-3 миллиона евро в год, будет высочайшая компенсация. Тут ничего нельзя сделать», — отметил он.
Политолог добавил, что для многих немцев увольнение означает пенсию.
«Это социальный вопрос. Те, люди, которым больше 50 лет, понимают, что для них сейчас выгодно взять компенсацию и уйти. Все понимают, что концерны сами не будут расти. Во всей Германии они только будут сокращаться и закрываться. Поэтому лучше уйти сейчас без головной боли, чем пытаться выживать как-то до пенсии. Куда хуже ситуация для 30- и 40-летних. Они могут столкнуться с тем, что им не найти работу по специальности очень долгое время», — указал он.
Ранее глава фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии Ульрих Зингер объяснил НСН, как уход из России повлиял на доходы BMW и Volkswagen.
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