«Здесь может быть все что угодно, в том числе психическое расстройство. И это довольно частое явление. Если девушка становится инициатором расставания, а молодой человек по каким-то причинам не готов к этому или не хочет, вредничает, он обычно говорит: “Ну, тогда я хочу, чтобы ты вернула все подарки!” Часто это говорится в сердцах, от неприятия этой ситуации. Поэтому, когда все эти вопросы уже закрыли – деньги и подарки вернули, - очень часто мужчины приходят в себя и частично все возвращают обратно даже с извинениями. Но на это уходит время. В данном случае, скорее всего, мужчина хотел не столько вернуть деньги за подарки, сколько устроить бывшей девушке неудобства. Иногда на этом все и заканчивается, человек отпускает ситуацию, а иногда приходит раскаяние», - объясняет Панфилова.

По словам психолога, возраст в таком поведении не имеет никакого значения. Все дело в структуре личности.

«С какими-то качествами мы рождаемся, а под влиянием обстоятельств они могут усугубляться, и проявляться потом странным образом. Также это зависит от ожиданий от этой ситуации. Если мужчина, например, впал в эйфорию и вообще не понимал, что девушке нравится, а что нет, а она ему говорит, что ей больше нравится его друг или что отношения были ошибкой, то для него это полный крах ожиданий и представлений о том, как развивались их отношения. Да и девушки тут тоже бывают хороши: попользовалась - и все. И от отчаяния и невозможности совладать с эмоциями иногда мужчины очень странные вещи делают», - отметила Панфилова.

Главный совет, который собеседница НСН может дать девушкам, не желающим попасть в такую ситуацию, это помнить, что отношения должны развиваться плавно.

«Чему наших бабушек учили? Слишком дорогие подарки в начале отношений - это странная вещь. Лучше, чтобы отношения потихонечку развивались, с чего-то более понятного. Тебе подарили цветы, пригласили в театр, то есть постепенно. А не сразу начали заваливать подарками за короткий промежуток времени. В этом уже есть звоночки, что здесь что-то не так. Либо этот мужчина как тетерев на току, ничего кроме себя не слышит. И понятно, что если он не получит за свои цветочки, театры и конфеты того, чего ожидает, то может впасть в какой-то неадекват, вплоть до агрессии. Девушкам нужно иметь это в виду, чтобы не произошло, когда ты так поразилась подаркам, что не смогла сказать нет, не поняв, нравится тебе человек или нет. Но если еще не поняла, то и не бери пока дорогой подарок, если он слишком дорогой и слишком тебя обязывает», - добавила Панфилова.

Ранее НСН рассказывала об опасном тренде в отношениях – люди стали чаще собирать цифровое досье на партнеров.

