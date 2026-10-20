Кинотеатры объяснили рекордный успех фильма «Сумерки» в повторном прокате

Перевыпуск «Сумерек» собрал рекордную кассу и число зрителей, так как это зарубежное кино и ностальгия, заявил член Совета Ассоциации Владельцев Кинотеатров Роман Исаев в пресс-центре НСН.

«Мы видим, что перевыпуск «Сумерек» показывает 20-25 человек в среднем на сеанс, что для нынешнего состояния киноиндустрии является беспрецедентным показателем. Это усредненный показатель, не пиковый. Очень важную долю кассы сделали те зрители, которые смотрели фильмы в подростковом возрасте. Они с большим удовольствием пошли снова, это воспоминания о юности, о первой любви, это потрясающие эмоции, людям хочется пощекотать свой эмоциональный стержень. Это не помешало фильму собрать кассу на фоне выхода новых фильмов. Люди массово повалили на «Сумерки», так как есть накопленный спрос на зарубежное качественное кино», - отметил он.

Россияне разных возрастов снова пойдут на «Гарри Поттера» в кино, потому что это история про разные периоды жизни главных героев, которые росли вместе со зрителем, заявил кинокритик Давид Шнейдеров в пресс-центре НСН.



