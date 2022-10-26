СМИ сообщили об обысках у Собчак по делу ее коммерческого директора
Обыски проводятся в подмосковном доме журналистки Ксении Собчак по делу в отношении ее коммерческого директора Кирилла Суханова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что Суханова доставили в главное следственное управление ГСУ ГУ МВД по Москве для проведения следственных действий. Собчак заявляла, что ее коммерческого директора задержали за вымогательство, пишет РИА ФАН.
«У Собчак проводятся обыски по делу о вымогательстве, в рамках которого задержан ее коммерческий директор Кирилл Суханов. У самой Собчак никакого процессуального статуса нет», — рассказал собеседник ТАСС.
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