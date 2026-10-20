Мишустин: Товарооборот России и ШОС с начала года увеличился на 18%
Товарооборот между Россией и государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за первую половину года вырос почти на 20 процентов. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Как напомнил глава правительства, в 2025 году товарооборот РФ и стран ШОС превысил 30 трлн рублей, пишет RT.
«И в первом полугодии текущего года вырос еще на 18%», - указал Мишустин.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот страны и стран ШОС в 2025 году превысил $400 млрд, сообщает «Радиоточка НСН».
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