Мишустин: Товарооборот России и ШОС с начала года увеличился на 18%

Товарооборот между Россией и государствами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за первую половину года вырос почти на 20 процентов. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

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Как напомнил глава правительства, в 2025 году товарооборот РФ и стран ШОС превысил 30 трлн рублей, пишет RT.

«И в первом полугодии текущего года вырос еще на 18%», - указал Мишустин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что товарооборот страны и стран ШОС в 2025 году превысил $400 млрд, сообщает «Радиоточка НСН».

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Фото: duma.gov.ru
ТЕГИ:ТорговляШОСМихаил Мишустин

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