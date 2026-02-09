Петр Налич рассказал о создании музыки к спектаклю Сукачева
Петр Налич рассказал НСН, что на создание саундтрека к спектаклю «САШАШИШИН» потребовался год работы.
Музыкант и композитор Петр Налич заявил НСН, что до работы над спектаклем «САШАШИШИН» не знал, что Гарик Сукачев является не только прекрасным автором песен, но и потрясающим режиссером.
В начале февраля 2026 года на музыкальных стримингах представили саундтрек спектакля «САШАШИШИН» в театре «Современник». Режиссером постановки выступил Гарик Сукачев, композитором спектакля – Петр Налич. Он отметил, что работал над созданием музыки в течение года.
«Гарик Сукачев выступает вдохновителем, идеологом этого спектакля, основанного на прекрасной книге Александры Николаенко "Убить Бобрыкина". Он ее переработал со своими друзьями-сценаристами для сцены. Потом позвал меня как композитора. Я рад этому сотрудничеству, получилось очень здорово. Это было непросто, мы целый год работали, было очень много эскизов. В итоге получился великолепный спектакль, очень точный, трогательный. Это постановка о серьезных вещах - о людях-аутистах в той или иной степени. О них в буквальном смысле. Также о том, насколько мы сами являемся ранимыми закрытыми интровертами. Это спектакль о внутреннем мире человека, о том, что в каждом из нас есть этот ребенок. В каждом из нас эта бесконечная глубина, бесконечная бесконечность. Мне кажется, спектакль в широком смысле именно об этом», - рассказал он.
По словам собеседника НСН, Гарик Сукачев, как режиссер, активно участвовал в творческом процессе.
«Работа была совместной. Сукачев называл настроения музыки, которую он бы здесь видел. Я присылал эскизы, он одобрял ее или не одобрял, вносил корректировки. Это сложная работа с режиссером, она приблизительно всегда так выглядит. До этого я не знал, что Гарик Сукачев такой настоящий режиссер. Это было приятное открытие и удивление, когда вдруг выдающийся сонграйтер выступает как совершенно потрясающий режиссер», - заявил Налич.
Ране Гарик Сукачев в разговоре с «Радиоточке НСН» отмечал, что его спектакль «САШАШИШИН» в «Современнике» неизменно идет при полных аншлагах.
