Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину

Как отметили в ведомстве, граждане РФ Любомир Корба 1960 года рождения, и Виктор Васин 1959 г. р. признали вину и рассказали об обстоятельствах подготовки покушения, совершенного по заданию Службы безопасности Украины.

По данным ФСБ, Корба был завербован сотрудником СБУ в августе прошлого года в Тернополе, пишет RT. Он выступал непосредственным исполнителем преступления, Васин действовал как его пособник. В случае успешного покушения на Алексеева Киев обещал выплатить исполнителю 30 тысяч долларов.

Ранее в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Алексеева, в офицера выстрелили несколько раз в подъезде дома в Москве. Военнослужащий попал в больницу, сейчас его жизни ничего не угрожает. Правоохранители задержали и арестовали стрелявшего и его пособника.

