Допуск к сдаче экзаменов на водительские права через «Госуслуги» без медсправки не избавит россиян от необходимости ее получать, заявил в интервью НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По данным РИА Новости, россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без предъявления медсправки. Агентство ссылается на соответствующий документ, согласно которому сдавать экзамен без справки можно будет при подаче заявления через «Госуслуги», если информация о здоровье будущего водителя содержится в едином электронном реестре. Шапарин посчитал это вариацией «бюрократического уравнения».