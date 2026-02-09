«Бюрократическое уравнение»: Отказ от медсправок при сдаче на права назвали фикцией
Справки из медкомиссии должны быть в электронном реестре, поэтому их все равно придется получать или покупать, сказал в эфире НСН Антон Шапарин.
Допуск к сдаче экзаменов на водительские права через «Госуслуги» без медсправки не избавит россиян от необходимости ее получать, заявил в интервью НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
По данным РИА Новости, россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без предъявления медсправки. Агентство ссылается на соответствующий документ, согласно которому сдавать экзамен без справки можно будет при подаче заявления через «Госуслуги», если информация о здоровье будущего водителя содержится в едином электронном реестре. Шапарин посчитал это вариацией «бюрократического уравнения».
«Никаких радикальных изменений в данном случае не появляется, потому что это исключительно бюрократическая перестановка слагаемых в одном уравнении. Человеку для того, чтобы получить водительское удостоверение, все равно понадобится медсправка. Ему все равно придется ее покупать, потому что медсправки в России покупаются и продаются. Никто не проходит полноценно медкомиссию, к моему глубокому сожалению. Поэтому все эти телодвижения не представляют абсолютно никаких серьезных изменений, какой-либо разницы люди не ощутят», - уверен эксперт.
По его мнению, информация из реестра электронных медицинских документов не дает полной картины о человеке.
«В единый электронный реестр попадают справки о том, прошел человек медкомиссию или не прошел. При этом большой вопрос, какими данными располагает государство в этом электронном реестре, если человек не обращается в поликлинику и не испытывает проблем со здоровьем», - заключил собеседник НСН.
Член Союза автошкол России Сергей Матвеев ранее сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о разработке новых вопросов для теоретического экзамена на получение водительских прав, которые могут появиться уже с 1 марта 2026 года. По его словам, таких вопросов около трех тысяч, при этом они не похожи на билеты, по которым сдают экзамены на права сейчас.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Лавров заявил о желании США доминировать в мировой экономике
- ФК «Зенит» арендовал игрока «Аль-Насра» Дурано
- Минпромторг составил полный перечень автомобилей для такси
- Шокирующие картинки: Требования к алкогольным этикеткам помогут только «нелегалам»
- Суд по делу Чекалиных перенесли из-за самочувствия беременной Лерчек
- «Бабушкина схема» стала словом года среди экономических понятий
- От спектакля к опере: Каким будет новый альбом Петра Налича
- Нарколог объяснил, почему страшные этикетки не спасут россиян от алкоголизма
- Лавров: США теперь сами не готовы на сделанные ими в Анкоридже предложения
- Становятся «китайцами»: Какие двигатели ставят на японские и европейские авто в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru