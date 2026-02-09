«Бюрократическое уравнение»: Отказ от медсправок при сдаче на права назвали фикцией

Справки из медкомиссии должны быть в электронном реестре, поэтому их все равно придется получать или покупать, сказал в эфире НСН Антон Шапарин.

Допуск к сдаче экзаменов на водительские права через «Госуслуги» без медсправки не избавит россиян от необходимости ее получать, заявил в интервью НСН вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

По данным РИА Новости, россиянам могут разрешить сдавать экзамены на права без предъявления медсправки. Агентство ссылается на соответствующий документ, согласно которому сдавать экзамен без справки можно будет при подаче заявления через «Госуслуги», если информация о здоровье будущего водителя содержится в едином электронном реестре. Шапарин посчитал это вариацией «бюрократического уравнения».

«Никаких радикальных изменений в данном случае не появляется, потому что это исключительно бюрократическая перестановка слагаемых в одном уравнении. Человеку для того, чтобы получить водительское удостоверение, все равно понадобится медсправка. Ему все равно придется ее покупать, потому что медсправки в России покупаются и продаются. Никто не проходит полноценно медкомиссию, к моему глубокому сожалению. Поэтому все эти телодвижения не представляют абсолютно никаких серьезных изменений, какой-либо разницы люди не ощутят», - уверен эксперт.

По его мнению, информация из реестра электронных медицинских документов не дает полной картины о человеке.

«В единый электронный реестр попадают справки о том, прошел человек медкомиссию или не прошел. При этом большой вопрос, какими данными располагает государство в этом электронном реестре, если человек не обращается в поликлинику и не испытывает проблем со здоровьем», - заключил собеседник НСН.

Член Союза автошкол России Сергей Матвеев ранее сообщил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о разработке новых вопросов для теоретического экзамена на получение водительских прав, которые могут появиться уже с 1 марта 2026 года. По его словам, таких вопросов около трех тысяч, при этом они не похожи на билеты, по которым сдают экзамены на права сейчас.

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
