Россияне сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram
9 февраля 202613:20
Пользователи Telegram из России пожаловались на сбои в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
В частности, жалобы касаются проблем с отправкой сообщений, а также медленной загрузкой медиафайлов.
Отмечается, что больше всего сообщений о сбое поступает из Мордовии, Камчатки, Тюменской, Сахалинской и Магаданской областей.
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram в РФ не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
