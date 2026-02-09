Россияне сообщили о сбое в работе мессенджера Telegram

В частности, жалобы касаются проблем с отправкой сообщений, а также медленной загрузкой медиафайлов.

Отмечается, что больше всего сообщений о сбое поступает из Мордовии, Камчатки, Тюменской, Сахалинской и Магаданской областей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов заявил, что полная блокировка Telegram в РФ не ожидается, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

