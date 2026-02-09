В Росавиации заявили о готовности России к возобновлению прямых рейсов с США

Российская сторона в целом готова к возобновлению полётов с США. Как пишет RT, об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

В интервью телеканалу «Россия 24» он напомнил, что ограничения для российских авиакомпаний были изначально установлены Вашингтоном, а затем Москва приняла зеркальную меру.

«Мы, конечно, должны в первую очередь руководствоваться снятием этих ограничений, тем, что наши воздушные суда, которые туда прибудут, не будут арестованы, будет произведен весь комплекс обслуживания», - указал Ядров.

Ранее Росавиация отменила ограничения на выполнение ночных вылетов из России в аэропорты Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

