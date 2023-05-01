Скрытые агенты ВСУ? В Брянской области новый крупный взрыв - на железной дороге
Военные эксперты называют возможных виновников взрыва на железной дороге в Брянской области и призывают усиливать погранвойска в приграничных регионах РФ.
Неизвестное взрывное устройство сработало на 136 километре железнодорожных путей Брянск-Унеча, в результате локомотив грузового состава сошел с рельсов. Об этом сообщил глава Брянской области Александр Богомаз. Движение на участке приостановлено.
В результату взрыва железнодорожного полотна с рельс сошел локомотив и семь вагонов грузового состава, подтвердили в РЖД. В месту аварии направили пожарные расчеты и ремонтные поезда.
« В настоящее время движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва. Для координации работы по ликвидации последствий схода [вагонов] в РЖД создан оперативный штаб», - сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.
По данным экстренных служб, сход локовотива привел к пожару.
«В результате схода с рельсов локомотива и двух вагонов в газойлем произошел пожар. От возгорания сохранены 70 вагонов, которые были оттянуты», – передает ТАСС слова собеседника.
Военный эксперт Алексей Леонков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что для строительства контрольно-следовых полос и обеспечения системы наблюдения на границе Брянской области и Украины, нужно увеличивать штат погранвойск.
«Никто в Брянской области не делал контрольно-следовых полос, поэтому диверсанты этим пользуются. Спецслужбы об этом знают, выставляли посты. Это очень затратно. Нужно увеличивать контингент пограничной службы и быстро это не сделаешь. А что после СВО? Обратно сажать там елочки-иголочки? Здесь действуют спецподразделения войсковой разведки. Просто группировка оказалась крупная. Если завязался бой, то это говорит о том, что наши границы уже прикрыты», - сказал Леонков.
Председатель Президиума Общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой считает, что с началом контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), в России произойдет учащение диверсий и терактов. По его словам, необходимо «вычистить тылы», чтобы чувствовать себя спокойно, заявил он Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
«Диверсии не исключены, и как только начнутся шевеления со стороны украинского режима по поводу «контрнаступления», у нас здесь активизируется засланная «пятая колонна». И будет жарко одновременно и на фронте, и в тылу. И пока мы не вычистим тылы, мы не будем себя чувствовать спокойно», - отметил Липовой.
Он напомнил, что в Россию с 24 февраля 2022 года переместилось около пяти миллионов беженцев, и выразил уверенность в том, «что среди них есть «засланные казачки», которые пришли сюда неслучайно». По мнению Липового, Россия будет возвращаться к опыту Великой Отечественной войны, «когда наше население с органами НКВД разоблачало тысячи засланных агентов».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 242 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+4 681 / сут.
- Тела двух мужчин нашли в хостеле на западе Москвы
- Скрытые агенты ВСУ? В Брянской области новый крупный взрыв - на железной дороге
- Рогов: Удар по Павлограду лишил ресурсов для наступления три бригады ВСУ
- Уголовное дело о диверсии возбудили после подрыва ЛЭП в Ленинградской области
- Президенты США и Филиппин обсудят военное сотрудничество
- Россия приостановила подачу газа в Армению до 4 мая
- СМИ: В Восточной Европе усилился рост преступности из-за Украины
- Опасность взрывов сняли, дорогу перекрыли. В Ленобласти идет проверка после взрыва ЛЭП
- Крупный пожар в Забайкалье локализовали
- Экс-разведчик Риттер: Возможное наступление ВСУ будет тяжелым
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru