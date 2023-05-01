Скрытые агенты ВСУ? В Брянской области новый крупный взрыв - на железной дороге

В результату взрыва железнодорожного полотна с рельс сошел локомотив и семь вагонов грузового состава, подтвердили в РЖД. В месту аварии направили пожарные расчеты и ремонтные поезда.

« В настоящее время движение на участке Унеча - Рассуха приостановлено. Возможны задержки пассажирских поездов №202 Новозыбков - Москва и №86 Климов - Москва. Для координации работы по ликвидации последствий схода [вагонов] в РЖД создан оперативный штаб», - сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

По данным экстренных служб, сход локовотива привел к пожару.

«В результате схода с рельсов локомотива и двух вагонов в газойлем произошел пожар. От возгорания сохранены 70 вагонов, которые были оттянуты», – передает ТАСС слова собеседника.