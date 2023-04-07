Военный политолог предупредил, что ВСУ устроят провокации в России из-за поражения в Артемовске

Эксперт предупредил о возможных инцидентах в Белгородской и Брянской областях: ВСУ могут атаковать регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов или направить туда диверсантов, отмечает телеканал «360».

«Это будут банды националистов, которые будут сеять панику ... и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения, чтобы киевский режим мог таким информповодом скрыть поражение», — предположил Иванников.

Офицер подчеркнул, что России необходимо будет усилить защиту на приграничных территориях.

