Военный политолог предупредил, что ВСУ устроят провокации в России из-за поражения в Артемовске

Украинские силовики могут создать очаги напряженности у границ России, чтобы отвлечь общество от своего поражения в Артемовске. Об этом заявил военный политолог, подполковник запаса МВД РФ Олег Иванников в беседе с Ura.ru.

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Эксперт предупредил о возможных инцидентах в Белгородской и Брянской областях: ВСУ могут атаковать регионы с помощью беспилотных летательных аппаратов или направить туда диверсантов, отмечает телеканал «360».

«Это будут банды националистов, которые будут сеять панику ... и незамедлительно выкладывать в интернете все свои преступные похождения, чтобы киевский режим мог таким информповодом скрыть поражение», — предположил Иванников.

Офицер подчеркнул, что России необходимо будет усилить защиту на приграничных территориях.

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ФОТО: Страница губернатора Брянской области / vk.com/avbogomaz
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