Трамп заявил, что очень много помогает Украине

Президент США Дональд Трамп оказывает «очень много» помощи Киеву в конфликте с Россией. Об этом политик заявил журналистам пула Белого дома.

«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много», - подчеркнул Трамп.

По словам американского президента, украинский конфликт не должен был начаться, и обострения не произошло бы, когда он управлял государством.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтону пришлось приостановить поставки оружия Киеву для помощи Израилю, пишет RT. Поддержка Тель-Авива привлекательнее для США с точки зрения политики и стратегии.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаДональд ТрампСША

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