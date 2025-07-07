Трамп заявил, что очень много помогает Украине
7 июля 202509:23
Президент США Дональд Трамп оказывает «очень много» помощи Киеву в конфликте с Россией. Об этом политик заявил журналистам пула Белого дома.
«Я помогаю Украине. Помогаю ей очень много», - подчеркнул Трамп.
По словам американского президента, украинский конфликт не должен был начаться, и обострения не произошло бы, когда он управлял государством.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтону пришлось приостановить поставки оружия Киеву для помощи Израилю, пишет RT. Поддержка Тель-Авива привлекательнее для США с точки зрения политики и стратегии.
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