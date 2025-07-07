Сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Сборная Мексики по футболу обыграла команду из США и завоевала Золотой кубок Конфедерации Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Игра состоялась в Хьюстоне в американском штате Техас. Футболисты из Мексики одержали победу со счетом 2:1.

Третье место первенства поделили между собой сборные Гондураса и Гватемалы.

Сборная Мексики стала обладателем Кубка КОНКАКАФ второй раз подряд. Всего на счету команды 13 титулов, сборная лидирует по этому показателю.

Между тем на клубном чемпионате мира по футболу, проходящем в США, определились участники полуфинала. Матчи проведут команды «Челси» и «Флуминенсе», а также «Реал» и «Пари Сен-Жермен», пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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