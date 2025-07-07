В Липецке обломки дронов повредили кровлю дома и автомобиль

Обломки беспилотников повредили частный дом и автомобиль в Липецке. Об этом сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов в Telegram-канале.

«В Липецке обломками беспилотников повреждены кровля частного дома и припаркованный рядом автомобиль. Также БПЛА попал в строящуюся нежилую многоэтажку», - отметил губернатор.

По словам Артамонова, обошлось без жертв и пострадавших. Мэрия города в кратчайшие сроки оценит ущерб, чтобы начать восстановительные работы и оказать помощь местным жителям.

Ранее Минобороны сообщило, что минувшей ночью в Липецкой области сбили девять украинских БПЛА, пишет RT.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:БеспилотникиЛипецк

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