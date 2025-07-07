В Москве пешеход погиб после наезда двух машин
Мужчина погиб в результате аварии на юго-востоке Москвы после наезда двух транспортных средств. Об этом сообщает Госавтоинспекция столицы.
По данным ведомства, ДТП произошло на 12-м километре внешней стороны МКАД.
«Водитель автобуса "МАН" совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, после чего на пешехода совершил наезд автомобиль "Газель"», - отмечается в сообщении.
Пешеход скончался на месте от полученных травм. Госавтоинспекция проводит проверку.
Ранее на 33-м километре МКАД столкнулись легковое авто и грузовик, погиб один человек, пишет RT.
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