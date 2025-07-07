У Крымского моста скопилась очередь из 1050 машин
7 июля 202508:50
Очередь из более чем тысячи автомобилей скопилась у Крымского моста со стороны Тамани. Об этом сообщается в Telegram-канале информационного центра по автодорогам о ситуации на подходах к переправе.
По состоянию на 08:00 мск в очереди перед мостом находится 1050 транспортных средств.
«Время ожидания более трех часов», - отмечается в сообщении.
При этом очереди перед пунктом досмотра со стороны Керчи нет.
В минувшую субботу движение по Крымскому мосту было временно приостановлено, ограничения действовали более часа, напоминает RT.
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