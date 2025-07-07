У Крымского моста скопилась очередь из 1050 машин

Женщина ранена в Брянской области в результате удара дронов ВСУ

Пострадавших и разрушений после ночной атаки дронов в Воронежской области нет

Очередь из тысячи машин скопилась у Крымского моста

Три человека погибли и двое ранены в результате ДТП в Башкирии

С 1 сентября нельзя будет снижать премии более чем на 20% от зарплаты

Более миллиона детей родились в России с начала года