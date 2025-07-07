СМИ: Страны БРИКС представляют опасность для Запада

По данным издания, в проекте итоговой декларации саммита БРИКС говорится об обеспокоенности нарушениями правил Всемирной торговой организации и упоминается требование о реформе Международного валютного фонда. Кроме того, опасность создает инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС.

В статье говорится, что это приведет к увеличению инвестиций в развивающиеся страны и уменьшит расходы стран-участниц. «Страны БРИКС дают понять, что они хотят захватить мировую арену», - отмечает издание.

Президент России Владимир Путин во время выступления по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС заявил, что страны, входящие в объединение, существенно превосходят G7 по экономике,

