СМИ: Страны БРИКС представляют опасность для Запада
Западные страны видят инициативы государств БРИКС как попытку перестроить мир и разрушить их гегемонию, сообщает Bild.
По данным издания, в проекте итоговой декларации саммита БРИКС говорится об обеспокоенности нарушениями правил Всемирной торговой организации и упоминается требование о реформе Международного валютного фонда. Кроме того, опасность создает инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС.
В статье говорится, что это приведет к увеличению инвестиций в развивающиеся страны и уменьшит расходы стран-участниц. «Страны БРИКС дают понять, что они хотят захватить мировую арену», - отмечает издание.
Президент России Владимир Путин во время выступления по видеосвязи на пленарном заседании саммита БРИКС заявил, что страны, входящие в объединение, существенно превосходят G7 по экономике,
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