Трамп пригрозил ввести пошлины за поддержку политики БРИКС

США намерены ввести пошлины в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

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«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%», — написал глава государства в соцсети Truth Social.

По словам политика, исключений в этих мерах не будет.

Кроме того, Трамп предупредил, что Вашингтон начнет информировать другие страны о введении против них тарифов либо заключении торговых сделок с 7 июля.

Ранее американский лидер заявил, что был разочарован своим телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, пишет 360.ru.

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:БриксПошлиныСШАДональд Трамп

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