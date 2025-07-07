Трамп пригрозил ввести пошлины за поддержку политики БРИКС
США намерены ввести пошлины в отношении стран, поддерживающих политику БРИКС. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
«Любая страна, которая поддерживает антиамериканскую политику БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в 10%», — написал глава государства в соцсети Truth Social.
По словам политика, исключений в этих мерах не будет.
Кроме того, Трамп предупредил, что Вашингтон начнет информировать другие страны о введении против них тарифов либо заключении торговых сделок с 7 июля.
Ранее американский лидер заявил, что был разочарован своим телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, пишет 360.ru.
Горячие новости
- В Москве пешеход погиб после наезда двух машин
- У Крымского моста скопилась очередь из 1050 машин
- В Липецке обломки дронов повредили кровлю дома и автомобиль
- Сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
- Трамп пригрозил ввести пошлины за поддержку политики БРИКС
- Депутат Бабаков предложил учредить День киберспорта в России
- Над Россией уничтожили 91 украинский беспилотник
- Количество заявлений о рождении детей в России в 2025 году превысило 1 млн
- СМИ: Страны БРИКС представляют опасность для Запада
- СМИ: В Киеве царит атмосфера заговоров из-за Ермака