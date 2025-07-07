Депутат Бабаков предложил учредить День киберспорта в России

День киберспорта следует установить в России и официально отмечать его 7 июля. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Александр Бабаков в беседе с РИА Новости.

«Учитывая масштабы и значимость этого спортивного направления стоит подумать об официальном признании 7 июля Днем киберспорта... путем внесения соответствующих изменений в законодательство о памятных датах при условии согласования этой даты с Федерацией компьютерного спорта России», - указал парламентарий.

По словам Бабакова, в стране неофициально отмечают День киберспорта в течение 25 лет, сейчас это полноценное спортивное направление, а российские киберспортсмены одерживают победы на международной арене, занимают призовые места и входят в рейтинги лучших игроков года. Кроме того, Бабаков напомнил, что РФ в 2001 году первой в мире признала киберспорт в качестве официального вида спорта. Эта сфера стала и технологической платформой, которая способствует развитию российского ПО, инженерных решений, цифровых компетенций.

Как отметил депутат, ежегодно 7 июля в России проводятся турниры, мастер-классы, лекции и встречи. Официальное признание Дня киберспорта стало бы логичным и своевременным «в рамках поддержки развития цифровой индустрии, информационной культуры и патриотического воспитания молодежи и укрепления цифрового суверенитета».

Между тем Минспорт разработал новый федеральный стандарт для подготовки киберспортсменов, он может вступить в силу с января 2026 года, пишет 360.ru.

