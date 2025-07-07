Над Россией уничтожили 91 украинский беспилотник

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 91 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - отмечается в сообщении.

По данным оборонного ведомств, 20 дронов ликвидировали в Белгородской области, 14 – в Курской, девять - в Липецкой, по восемь - в Брянской, Воронежской областях и Московском регионе. Кроме того, семь беспилотников уничтожили над Черным морем, по три – над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, два – над Орловской областью. Еще по одному БПЛА сбили во Владимирской области, Краснодарском крае и Крыму.

Ранее средства ПВО ликвидировали над территорией России 48 беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороны

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