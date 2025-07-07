Над Россией уничтожили 91 украинский беспилотник
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 91 беспилотник ВСУ над территорией России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи... уничтожен и перехвачен 91 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - отмечается в сообщении.
По данным оборонного ведомств, 20 дронов ликвидировали в Белгородской области, 14 – в Курской, девять - в Липецкой, по восемь - в Брянской, Воронежской областях и Московском регионе. Кроме того, семь беспилотников уничтожили над Черным морем, по три – над Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областями, два – над Орловской областью. Еще по одному БПЛА сбили во Владимирской области, Краснодарском крае и Крыму.
Ранее средства ПВО ликвидировали над территорией России 48 беспилотников ВСУ, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- В Москве пешеход погиб после наезда двух машин
- У Крымского моста скопилась очередь из 1050 машин
- В Липецке обломки дронов повредили кровлю дома и автомобиль
- Сборная Мексики выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ
- Трамп пригрозил ввести пошлины за поддержку политики БРИКС
- Депутат Бабаков предложил учредить День киберспорта в России
- Над Россией уничтожили 91 украинский беспилотник
- Количество заявлений о рождении детей в России в 2025 году превысило 1 млн
- СМИ: Страны БРИКС представляют опасность для Запада
- СМИ: В Киеве царит атмосфера заговоров из-за Ермака