Количество заявлений о рождении детей в России в 2025 году превысило 1 млн

Число заявлений о рождении детей в России в текущем году превысило миллион. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения о регистрации.

Так, в 2025 году было подано 1 057 234 заявлений о рождении детей, 51% из них -мальчики, 49% - девочки. Специалисты насчитали более чем 7,3 тысячи случаев рождения двойняшек.

Средний возраст матери в стране составил 29,8 года, отца — 29,2 года. В 39% случаев на свет появился первый для матери ребенок, в 32% — второй, в 18% - третий. Четвертого и последующего малыша родили 11% мам.

По сведениям Росстата, в 2024 году в РФ родились 1,222 млн детей, годом ранее - 1,264 млн, пишет Ura.ru.

