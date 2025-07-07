Количество заявлений о рождении детей в России в 2025 году превысило 1 млн
Число заявлений о рождении детей в России в текущем году превысило миллион. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на сведения о регистрации.
Так, в 2025 году было подано 1 057 234 заявлений о рождении детей, 51% из них -мальчики, 49% - девочки. Специалисты насчитали более чем 7,3 тысячи случаев рождения двойняшек.
Средний возраст матери в стране составил 29,8 года, отца — 29,2 года. В 39% случаев на свет появился первый для матери ребенок, в 32% — второй, в 18% - третий. Четвертого и последующего малыша родили 11% мам.
По сведениям Росстата, в 2024 году в РФ родились 1,222 млн детей, годом ранее - 1,264 млн, пишет Ura.ru.
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