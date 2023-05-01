Уголовное дело о диверсии возбудили после подрыва ЛЭП в Ленинградской области

В ночь на 1 мая была взорвана опора ЛЭП в Сусанинском поселении Гатчинского района. При этом электроснабжение населенных пунктов и гражданской инфраструктуры было сохранено.

«По факту подрыва опоры ... Следственной службой УФСБ России по СПб и ЛО возбуждено уголовное дело по ст.ст. 281 (диверсия), 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств)», — написал Дрозденко в своем Telegram-канале.

Сотрудники ФСБ и эксперты осматривают место происшествия, правоохранители проводят оперативно-розыскные мероприятий и устанавливают совершивших преступление.

Ранее стало известно, что на еще одной опоре ЛЭП в Сусанинском поселении обнаружили неизвестный предмет — предположительно, взрывное устройство. Позже взрывотехники сняли и разминировали заряд с взрывателем, ликвидировав угрозу подрыва.

