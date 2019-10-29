Семьи погибших в трагедии под Красноярском получили по миллиону рублей

Кроме того, по 200 тысяч рублей также получат 15 пострадавших в состоянии средней степени тяжести и по 100 тысяч четыре человека в лёгкой степени тяжести, сообщает RT.

Прорыв дамб технологического водоёма золотодобывающей артели произошёл 19 октября в Курагинском районе Красноярского края. Жертвами трагедии стали 17 человек.

В эфире НСН глава Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев рассказал , что при добыче золота в России зачастую экономят на элементарных мерах безопасности. «Как происходит процесс добычи золота? Происходит так называемый гидроразмыв – перегораживается река, строится временная плотина, создается подпор воды. За счет этого подпора воды идет отмыв породы. Для того чтобы работала вся эта система, нужен некий дополнительный столб воды, который создается искусственно. К сожалению, очень часто ввиду экономии средств, а порой ввиду обычного разгильдяйства, люди не думают и строят какие-либо помещения временные и постоянные, не учитывая, что все, что ниже гребня плотины, является потенциальной зоной подтопления. Это место, через которое в случае прорыва плотины идет волна, что в данном случае и случилось», - объяснил он.