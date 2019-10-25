В Совбезе назвали причины прорыва дамб в Красноярском крае
Прорыв дамб в Красноярском крае — это результат безответственного отношения к профилактике ЧС и вопиющих нарушений техники безопасности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Как напоминает Ura.ru, ЧП в Красноярском крае произошло утром 19 октября на реке Сейба. В результате разрушения дамб технологического водоёма золотодобывающей артели возникла волна, которая представляла собой селевой поток глины, камней и грязи. В рабочем поселке затопило два общежития временного типа. В результате трагедии погибли 17 человек, ещё трое числятся пропавшими без вести, отмечает RT. Между тем, по возбуждённому уголовному делу арестованы трое подозреваемых, среди которых гендиректор артели, начальник и мастер участка.
Как подчёркивает Москва 24, семьи жертв трагедии получат по миллиону рублей, компенсации обеспечат и пострадавшим.
Накануне НСН писала, что опознаны все погибшие при прорыве дамб в Красноярском крае. Об этом заявила в оперативном штабе по ликвидации последствий. Кроме того, в районе ЧП продолжаются активные поиски, поскольку еще три человека считаются пропавшими без вести .
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