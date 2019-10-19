Недосмотрели. Заслуженный старатель дал оценку трагедии в Красноярском крае
Известный советский золотодобытчик Вадим Туманов в эфире НСН рассказал, почему считает дикой ситуацию с гибелью коллег в Красноярском крае.
Прорыв дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае привел к гибели 15 человек, которые работали на объекте. Судьба еще шестерых человек на данный момент остается неизвестной. Практически сразу после трагедии заговорили о грубых нарушениях, которые были допущены при возведении общежитий – они оказались ниже так называемого гребня плотины, в результате чего на постройки обрушилась четырехметровая волна.
Известный советский золотодобытчик, предприниматель Вадим Туманов, который с 1956 года организовал несколько крупных артелей по добыче золота, заявил НСН, что в трагедии виноват весь коллектив.
«Все зависит от того, как устраивают, и что это за коллектив. У нас в коллективе все годы жилье делалось такое, что мог бы позавидовать живущий где-нибудь в Москве или Подмосковье. Добыча золота – это трудоемкий вид работы, могут быть страшные ливни, дожди. Но то, что случилось – вообще, дико, конечно. Я не могу даже представить, чтобы так получилось. Что они построили, что за коллектив – мне непонятно», - сказал он.
Отметим, что ранее гидролог, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов заявил НСН, что количество жертв прорыва дамбы чрезвычайно велико для такого «не столь исключительного события».
Ранее стало известно, что 21 октября в связи с трагедией на руднике в Красноярском крае объявлен день траура.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Недосмотрели. Заслуженный старатель дал оценку трагедии в Красноярском крае
- МЧС обнародовало видео с прорыва дамбы в Красноярском крае
- Отмена экзамена по русскому для украинцев и белорусов: Чем хуже остальные?
- Всегда врал. Савченко назвала Порошенко виновником войны в Донбассе
- Власти назвали версии прорыва дамбы в Красноярском крае