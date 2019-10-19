Недосмотрели. Заслуженный старатель дал оценку трагедии в Красноярском крае

«Все зависит от того, как устраивают, и что это за коллектив. У нас в коллективе все годы жилье делалось такое, что мог бы позавидовать живущий где-нибудь в Москве или Подмосковье. Добыча золота – это трудоемкий вид работы, могут быть страшные ливни, дожди. Но то, что случилось – вообще, дико, конечно. Я не могу даже представить, чтобы так получилось. Что они построили, что за коллектив – мне непонятно», - сказал он.

Отметим, что ранее гидролог, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов заявил НСН, что количество жертв прорыва дамбы чрезвычайно велико для такого «не столь исключительного события».

Ранее стало известно, что 21 октября в связи с трагедией на руднике в Красноярском крае объявлен день траура.

