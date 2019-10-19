Гидролог заявил об аномальном числе жертв прорыва дамбы в Красноярском крае
Специалист по наводнениям и использованию водных ресурсов в эфире НСН предположил, что могло стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае, в результате чего погибли рабочие рудника.
Утром в субботу, 19 октября, произошел прорыв технологической дамбы на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края. В результате оказался затоплены общежития рабочих, которые работали на золотодобывающем руднике. По последним данным, погибли не менее 15 человек, судьба еще десяти остается неизвестной.
Гидролог, заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов в эфире НСН, что причиной трагедии могло стать наложение природного фактора на банальную человеческую халатность.
«Сооружение непонятного класса, типа и назначения. То ли достроено было, то ли не достроено. По крайней мере, очевидно, что декларации о безопасности нет, на учете в Ростехнадзоре тоже не стояло. По-видимому, возведено без проекта, в результате, тоже можно предположить, необходимые мероприятия по мониторингу безопасности, скорее всего, так же не реализовывались. В результате, как всегда, в силу стечения ряда обстоятельств, сложились условия, которые способствовали нарушению свойств этой плотины, она и рухнула. Скорее всего, речь идет о том, что в течение осени было большое количество дождей, и водохранилище, которое создается такими сооружениями, было, видимо, переполнено. Само тело плотины подверглось интенсивной фильтрации, может быть, был вынос грунта. Технологические причины разнообразные, их можно долго перечислять», - сказал он.
Эксперт подчеркнул, что для подобного инцидента число жертв чрезвычайно велико, при этом таких объектов по стране – довольно много.
«Можно только высказать слова соболезнований в адрес близких погибших, число жертв, конечно, чрезвычайно велико для такого не столь исключительного события. По-видимому, система оповещения полностью отсутствовала, отсутствовала система мониторинга безопасности этого сооружения. Таких объектов множество. Много осталось от советского строя, в которых собственник вообще отсутствует, и там предъявить эти претензии некому. Вот в чем сложность нашей современной хозяйственной жизни», - заключил собеседник НСН.
Отметим, что в красноярском управлении МЧС заявили, что общежития были возведены с грубыми нарушениями - балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения. А прибывший на место трагедии губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что на объекте были нарушены «все мыслимые и немыслимые» нормы.
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