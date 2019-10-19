Эксперт: Золотодобытчиков в Красноярском крае утопили жадность и разгильдяйство

Прорыв дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае обернулся массовой гибелью рабочих. По последним данным, жертвами ЧП стали не менее 15 человек, судьба еще более десяти остается неизвестной. В региональном МЧС заявили, что затопленные общежития были возведены с грубыми нарушениями - балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения.

Как заявил в интервью НСН руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев, такое пренебрежение нормами безопасности – обычное дело при добыче золота в России.

«Как происходит процесс добычи золота? Происходит так называемый гидроразмыв – перегораживается река, строится временная плотина, создается подпор воды. За счет этого подпора воды идет отмыв породы. Для того, чтобы работала вся эта система нужен некий дополнительный столп воды, который создается искусственно. К сожалению, очень часто ввиду экономии средств, ввиду обычного разгильдяйства, люди не думают и строят какие-либо помещения временные и постоянные, не учитывая, что все, что ниже гребня плотины, является потенциальной зоной подтопления. Это место, через которое в случае прорыва плотины идет волна, что в данном случае и случилось», - сказал он.