Эксперт: Золотодобытчиков в Красноярском крае утопили жадность и разгильдяйство
Руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» рассказал в эфире НСН, что при добыче золота в России зачастую экономят на элементарных мерах безопасности.
Прорыв дамбы на золотодобывающей артели в Красноярском крае обернулся массовой гибелью рабочих. По последним данным, жертвами ЧП стали не менее 15 человек, судьба еще более десяти остается неизвестной. В региональном МЧС заявили, что затопленные общежития были возведены с грубыми нарушениями - балки были ниже бьефа гидротехнического сооружения.
Как заявил в интервью НСН руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев, такое пренебрежение нормами безопасности – обычное дело при добыче золота в России.
«Как происходит процесс добычи золота? Происходит так называемый гидроразмыв – перегораживается река, строится временная плотина, создается подпор воды. За счет этого подпора воды идет отмыв породы. Для того, чтобы работала вся эта система нужен некий дополнительный столп воды, который создается искусственно. К сожалению, очень часто ввиду экономии средств, ввиду обычного разгильдяйства, люди не думают и строят какие-либо помещения временные и постоянные, не учитывая, что все, что ниже гребня плотины, является потенциальной зоной подтопления. Это место, через которое в случае прорыва плотины идет волна, что в данном случае и случилось», - сказал он.
Эксперт отметил, что на расположение построек могли повлиять и условия местности, в которой шла добыча драгоценного металла.
«Как правило, проще всегда поставить балки именно в низком месте. Возможно, там была горная местность, и единственная ровная площадка была рядом с рекой. Вполне возможно, что перенос балков на более высокое место требовал дополнительных затрат, людям сложнее было добираться до места работы. Тут может быть масса обстоятельств. Обычно в пойменной части реки ровное место, именно там ставятся технические сооружения и жилые постройки. К сожалению, человеческая природа такова, что пока чего-то не случится – мы, соответственно, об этом не задумываемся», - заключил Нечаев.
Ранее на место инцидента прибыл губернатор Красноярского края Александр Усс. Он заявил, что при на руднике были нарушены «все мыслимые и немыслимые» нормы. Также выяснилось, что сама дамба не числилась в списках Ростехнадзора. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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