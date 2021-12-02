«Пусть извинится!» Оболонский рассказал, на что потратит миллион Джигана

«Речь идет о том, что в своем Instagram Джиган в оскорбительной форме обратился к детям и подросткам. Эта запись еще бродит по сети, если ее посмотреть, будет понятно, почему мы занялись этим вопросом и подали заявление. Там через одно выражение матерное слово, и направлено это подрастающему поколению. Мы подали иск и заявление в Генпрокуратуру, а сейчас пишем Колокольцеву (главе МВД России Владимиру Колокольцеву – прим. НСН). Мы считаем это недостойным поведением по отношению к детям», - сказал Оболонский.

По данным СМИ, в оскорбительном видео рэпер, в частности, называл подписчиков «петушками».

«Мы сдавали пленку на экспертизу. По мнению наших экспертов и независимых экспертов, в его оскорблениях молодежи есть пропаганда ЛГБТ-сообщества. Поэтому мы обратились и в суд, и в Генпрокуратуру, чтобы она дала оценку», - разъяснил глава Национального родительского комитета.

Оболонский также признался, что ему лично достаточно извинений Джигана, и рассказал, на что планируется потратить миллион рублей.

«Для меня было бы достаточно, чтобы Джиган извинился перед детьми и подростками, которых он оскорбил, а всему остальному должны дать оценку суд и Генпрокуратура. Я оценку этому давать не собираюсь. Все деньги, если их суд присудит, мы обязательно отправим в детский дом или в проблемные школы Москвы и Подмосковья», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

В конце августа Оболонский говорил на пресс-конференции в НСН, что Джиган «в оскорбительном тоне на пятимиллионную аудиторию оскорблял своих подписчиков и называл их всякими низменными словами».

Он отмечал, что заявление в Генпрокуратуру должно стать прецедентом, «чтобы наконец покончить с этой чередой безумств, которые начались с конкурса Муз-ТВ, с Дани Милохина и Киркорова».