Иск против рэпера Джигана поступил в суд

Сопредседатель «Национального родительского комитета» Юрий Оболонский обратился в Хорошевский суд Москвы с иском о защите чести и достоинства к рэперу Джигану (Денису Устименко), сообщает РИА Новости.

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По данным СМИ, причиной обращения в суд являются публичные заявления музыканта, в связи с чем истец намерен взыскать с него миллион рублей в качестве компенсации.

В суде отметили, что исковое заявление зарегистрировано, однако пока не принято к производству, дата рассмотрения не назначена.

Ранее российский исполнитель Юрий Лоза выиграл суд с Первым каналом из-за использования в эфире его песни. По решению суда телеканал должен выплатит музыканту миллион рублей, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: Джиган
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