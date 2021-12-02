Иск против рэпера Джигана поступил в суд

По данным СМИ, причиной обращения в суд являются публичные заявления музыканта, в связи с чем истец намерен взыскать с него миллион рублей в качестве компенсации.

В суде отметили, что исковое заявление зарегистрировано, однако пока не принято к производству, дата рассмотрения не назначена.

Ранее российский исполнитель Юрий Лоза выиграл суд с Первым каналом из-за использования в эфире его песни. По решению суда телеканал должен выплатит музыканту миллион рублей, сообщает Ura.ru.

