Блогер Варламов покинул Россию после поста о «говнохранителях» Петрозаводска

Накануне стало известно, что Варламов проиграл инициированное ТСЖ из Петрозаводска дело о публикации информации о петрозаводских вывесках. По решению суда блогер должен удалить пост, в котором назвал городских бизнесменов и противников новых правил размещения вывесок «говнохранителями на страже визуального мусора». Кроме того, Варламову необходимо опубликовать опровержение этих слов и выплатить компенсацию истцам.

Как сообщил адвокат Варламова Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале, «после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ» блогер уехал в Либерию. Связан ли напрямую отъезд Варламова с решением суда, не уточняется. Адвокат не сообщил и о дальнейших планах блогера.

