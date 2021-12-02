Блогер Варламов покинул Россию после поста о «говнохранителях» Петрозаводска
Популярный блогер-урбанист Илья Варламов уехал из России после решения Мосгорсуда, обязавшего его удалить пост о вывесках в Петрозаводске.
Накануне стало известно, что Варламов проиграл инициированное ТСЖ из Петрозаводска дело о публикации информации о петрозаводских вывесках. По решению суда блогер должен удалить пост, в котором назвал городских бизнесменов и противников новых правил размещения вывесок «говнохранителями на страже визуального мусора». Кроме того, Варламову необходимо опубликовать опровержение этих слов и выплатить компенсацию истцам.
Как сообщил адвокат Варламова Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале, «после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ» блогер уехал в Либерию. Связан ли напрямую отъезд Варламова с решением суда, не уточняется. Адвокат не сообщил и о дальнейших планах блогера.
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