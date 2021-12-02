Блогер Варламов покинул Россию после поста о «говнохранителях» Петрозаводска

Популярный блогер-урбанист Илья Варламов уехал из России после решения Мосгорсуда, обязавшего его удалить пост о вывесках в Петрозаводске.

Элджей сбежал из России вслед за Моргенштерном. Кто следующий?

Накануне стало известно, что Варламов проиграл инициированное ТСЖ из Петрозаводска дело о публикации информации о петрозаводских вывесках. По решению суда блогер должен удалить пост, в котором назвал городских бизнесменов и противников новых правил размещения вывесок «говнохранителями на страже визуального мусора». Кроме того, Варламову необходимо опубликовать опровержение этих слов и выплатить компенсацию истцам.

Как сообщил адвокат Варламова Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале, «после отмены Мосгорсудом решения Мещанского районного суда Москвы об отказе в удовлетворении исков адвоката и ТСЖ» блогер уехал в Либерию. Связан ли напрямую отъезд Варламова с решением суда, не уточняется. Адвокат не сообщил и о дальнейших планах блогера.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудБлогерыИлья Варламов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры