Россия ответила на 21-й пакет санций Евросоюза расширением запрета на въезд
Россия в ответ на 21-й пакет антироссийских санций Евросоюза расширила список лиц, которым запрещён въезд в страну. Об этом со ссылкой на МИД РФ сообщает RT.
Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в список попали представители евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда поддерживающих антироссийскую политику европейских государств.
В частности, въезд в РФ запретили лицам, вовлечённым в принятие решений об оказании военной помощи Украине, ответственные за введение антироссийских санкций и создание препятствий морскому судоходству в интересах РФ, причастные к преследованию россиян под надуманными предлогами, выступающие за незаконное изъятие госактивов России или использование прибыли от них.
«Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны», - подчеркнули в министерстве.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал утверждение закона о так называемых «адских санкциях» в отношении России недружественным действим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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