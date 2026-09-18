Россия ответила на 21-й пакет санций Евросоюза расширением запрета на въезд

Во внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в список попали представители евроинститутов, стран-членов Евросоюза и ряда поддерживающих антироссийскую политику европейских государств.

В частности, въезд в РФ запретили лицам, вовлечённым в принятие решений об оказании военной помощи Украине, ответственные за введение антироссийских санкций и создание препятствий морскому судоходству в интересах РФ, причастные к преследованию россиян под надуманными предлогами, выступающие за незаконное изъятие госактивов России или использование прибыли от них.

«Любые дальнейшие действия Евросоюза по расширению антироссийских односторонних санкций будут и далее получать должную реакцию с нашей стороны», - подчеркнули в министерстве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал утверждение закона о так называемых «адских санкциях» в отношении России недружественным действим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

