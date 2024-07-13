Проверят телефоны: В деле Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые

НОВЫЕ ФИГУРАНТЫ

Стало известно, что в уголовном деле об особо крупной взятке в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы. По данным источника, 23 апреля 2024 года в отношении экс-чиновника, бизнесмена Сергея Бородина и других неустановленных лиц было возбуждено дело по статье о даче взятки в особо крупном размере.

«Настоящее уголовное дело возбуждено... также в отношении [бизнесмена Александра] Фомина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», - говорится в постановлении.

При этом имена и фамилии новых фигурантов дела пока не называются.