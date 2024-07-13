Проверят телефоны: В деле Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые
При этом следствие пока не раскрывает их имен и фамилий.
В уголовном деле одного из бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Тимура Иванова о получении крупной взятки появляются все новые подробности и даже новые фигуранты. Причем это не только чиновники, но и сотрудничавшие с ними бизнесмены. Однако это уже не первые аресты представителей оборонного ведомства России за последние несколько месяцев.
НОВЫЕ ФИГУРАНТЫ
Стало известно, что в уголовном деле об особо крупной взятке в отношении бывшего замминистра обороны Тимура Иванова могут появиться новые обвиняемые. Об этом сообщило информационное агентство ТАСС со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы. По данным источника, 23 апреля 2024 года в отношении экс-чиновника, бизнесмена Сергея Бородина и других неустановленных лиц было возбуждено дело по статье о даче взятки в особо крупном размере.
«Настоящее уголовное дело возбуждено... также в отношении [бизнесмена Александра] Фомина и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере)», - говорится в постановлении.
При этом имена и фамилии новых фигурантов дела пока не называются.
К тому же 13 июля РИА новости сообщило, что следствие собирается проверить информацию о телефонных разговорах Тимура Иванова. Согласно постановлению Басманного суда, сейчас в рамках уголовного дела необходимо истребовать данные о соединениях между абонентами и их телефонами по номерам обвиняемых.
Кроме этого, следователь также назначил по делу несколько экспертиз и в настоящий момент изучает изъятые во время обысков документы и электронные носители, а также ждет ответов на запросы в Федеральную службу безопасности.
В постановлении Басманного суда говорится, что итоговое обвинение в отношении Иванова может быть изменено и дополнено. Кроме того, известно, что против военного имеется три свидетеля, фамилии которых в постановлении не афишируют.
К тому же в конце прошлой недели представители Федеральной антимонопольной службы РФ потребовали взыскать ущерб, который нанесла компания «Олимпситистрой», фигурирующая в деле Иванова. Согласно судебным документам, на которые ссылалось ТАСС, сумма взыскания должна была составить 17 млн рублей.
Известно, что президент компании «Олимпситистрой» Александр Фомин был обвинен в даче особо крупной взятки Тимуру Иванову. По версии следствия, чиновник получил ее «в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».
ДЕЛО ТИМУРА ИВАНОВА
Тимура Иванова задержали 23 апреле 2024 года по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По информации СМИ, сумма составила более 1 млрд рублей. По данным ТАСС, эти средства были предназначены для оказания помощи юридическим лицам и их представителям, на которых Иванов, исходя из его должностного положения, предположительно, мог оказывать влияние. 24 апреля его сняли с должности заместителя министра обороны России. Свою вину Иванов не признает.
Изначально арест бывшего чиновника и других фигурантов дела должен был продлиться до 23 июня, но недавно суд оставил их в СИЗО до 23 августа. При этом, согласно новому постановлению Басманного суда Москвы, срок содержания под стражей Иванова, Бородина и Фомина продлен до 23 сентября. Счета и активы всех фигурантов дела были арестованы в рамках обеспечительных мер.
До ареста Иванов курировал работу военно-строительного комплекса в Министерстве обороны России. По версии следствия, он и другие фигуранты дела действовали в организованной группе и получили от соучредителя ООО «Олимпситистрой» и представителей ООО «Оборонспецстрой» взятку в общей сумме 1,185 млрд рублей. Причем известно, что такое «предоставление имущественных услуг», продолжалось с октября 2018 года по 31 декабря 2023 года. Часть незаконно полученных средств находилась на расчетных счетах в различных банках.
В ходе обысков у Иванова обнаружили две люксовые машины с номерами за несколько миллионов рублей, а также элитную недвижимость и дорогие земельные участки.
В то же время это уже не первое уголовное дело против сотрудников Минобороны за последние несколько месяцев и в целом за период проведения СВО. Так, 23 мая был задержан начальник департамента по обеспечению гособоронзаказа полковник Владимир Вертелецкий. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и причинении ущерба государству на сумму свыше 70 млн рублей.
Также был арестован начальник Главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин. У него провели обыск по уголовному делу о предполагаемых махинациях. К тому же несколько высокопоставленных чиновников ведомства были сняты со своих должностей, в том числе уже бывший министр МО Сергей Шойгу.
Ранее экс-начальник штаба – первый замкомандующего ВДВ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов в интервью НСН заверил, что аресты генералов из военного руководства страны никак не повлияют на ход спецоперации, и им найдется «честная замена».
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